Die Afrikanische Union hat die Tötung des US-Amerikaners George Floyd in Minneapolis verurteilt.

Die AU lehne die anhaltenden diskriminierenden Praktiken gegen schwarze Bürger der Vereinigten Staaten ab, erklärte ein Sprecher in Addis Abeba. Zudem ermahnte er die amerikanischen Behörden, stärker gegen Rassismus vorzugehen.



Floyd war am Montag gestorben. Ein Video zeigt, wie ein weißer Polizist sein Knie mehrere Minuten lang an den Hals des 46-Jährigen drückte. Floyd starb anschließend in einem Krankenhaus. Seitdem kam es in Minneapolis und anderen US-Städten zu Protesten und Ausschreitungen. Präsident Trump drohte den Demonstranten per Twitter mit dem Einsatz von Schusswaffen. Daraufhin stufte der Onlinedienst die Äußerungen von Trump als gewaltverherrlichend ein.