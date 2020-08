Ein Satire-Video des Jugendangebots "funk" von ARD und ZDF ist bei mehreren CDU-Politikern auf Kritik gestoßen.

In dem Video wird das Thema "Racial Profiling" aufs Korn genommen. Man sieht Polizisten, die auf einen jungen Mann mit einem Fahrrad treffen. Die Beamten diskutieren unter anderem über die Hautfarbe des Mannes und ob bzw. wie er deshalb als Krimineller einzuordnen sei. Gegen Ende des Videos wird er erschossen. Erst danach bemerken die Einsatzkräfte, dass der Mann Socken mit Sandalen trug, womit er bei ihnen als Deutscher durchgeht - und weswegen sein Tod bedauert wird.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der "Bild"-Zeitung, das "angebliche Satire-Video" sei menschenverachtend. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich fragen, "ob das wirklich sein Niveau ist". Der Generalsekretär der CDU in Sachsen-Anhalt, Schulze, twitterte, das Video sei ein "Schlag ins Gesicht aller Polizisten in Deutschland". "Nicht nur deshalb" sei richtig, dass seine Landespartei die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags verhindern werde. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Hauer sprach von gebührenfinanziertem Hass.



Der Macher des Films, Aurel Mertz, erklärte via Twitter, es gehe nicht darum ,die gesamte Polizei unter Generalverdacht zu stellen, sondern "den Finger in die Wunde" zu legen.