In Hamburg und Düsseldorf haben jeweils mehrere hundert Menschen gegen Polizeigewalt demonstriert.

Auf Transparenten und Plakaten in Hamburg forderten die Kundgebungsteilnehmer unter anderem "Solidarität zu jeder Zeit". In Düsseldorf zog ein Protestmarsch vom nordrhein-westfälischen Landtag zur Innenstadt. Die Veranstalter hatten 5.000 Personen angemeldet, Reporter zählten etwa 300 Demonstranten.



In beiden Städten waren minderjährige Jugendliche gewaltsam festgenommen worden. Videoaufnahmen davon hatten im Internet eine Welle des Protests ausgelöst. Die Polizei erklärte den Einsatz von Gewalt mit massivem Widerstand der jungen Männer.