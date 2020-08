Nach der Veröffentlichung zweier Videos von einem Polizeieinsatz gegen einen 29-Jährigen in Frankfurt am Main sind drei Beamte inzwischen vom Dienst suspendiert worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen sie ein "Verbot des Führens der Dienstgeschäfte ausgesprochen". Nach dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag waren im Internet zwei Videos aufgetaucht, die zeigten, wie Polizisten auf den am Boden liegenden beziehungsweise schon in einem Polizeiauto sitzenden Mann eintreten.



Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betonte, deutsche Polizisten mit ihrer dreijährigen Ausbildung gälten als die bestausgebildeten der Welt. Die ungefähr 300.000 Polizistinnen und Polizisten im Land machten "mit wenigen Ausnahmen einen sehr guten Job", handelten verhältnismäßig und stünden auf dem Boden der Gesetze.

Gewerkschaft warnt vor Hysterie

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) warnte angesichts der aktuellen Kritik an mehreren Polizeieinsätzen vor Hysterie. Bei der Begutachtung polizeilichen Handelns dürfe der Kontext einer Situation nicht ausgeblendet werden, sagte Vize-Chef Radek. Leider werde der Anlass einer polizeilichen Maßnahme in der Regel erst erörtert, wenn die Welle der Empörung bereits über der Polizei hereingebrochen sei - wenn überhaupt, kritisierte er. Die Nutzer der Sozialen Medien beförderten diese Tendenz. Es sei nicht generell falsch, Kritik an der Polizei zu üben. Man dürfe dabei aber nicht vergessen, dass die Beamten heute "permanent unter dem Mikroskop" ihren Dienst verrichteten. Das sei eine Belastung.



Zuletzt sorgte die Veröffentlichung von Handy-Videos einer Polizeiaktion in Hamburg für Schlagzeilen und Debatten in Sozialen Netzwerken. Darauf war zu sehen, wie bis zu acht Beamtinnen und Beamte, einer davon mit einem gezücktem Schlagstock, einen kräftigen 15-Jährigen zunächst an einer Wand stellen, ihn anschreien, er solle sich auf den Boden legen, und schließlich niederringen. In einer längeren Fassung des Videos ist zu erkennen, dass der Jugendliche sich zuvor gegen zwei Polizistinnen und zwei Polizisten heftig gewehrt hatte, und sie immer wieder kräftig zur Seite schubste.

Wann darf die Polizei Gewalt anwenden?

Auch ein Video aus Düsseldorf sorgte jüngst für Diskussionen. Hierbei wurde das Knie eines Polizisten auf den Kopf eines am Boden Liegenden ebenfalls 15-Jährigen gedrückt. Ferner wird ein Polizeieinsatz in Ingelheim kritisiert.



Die dpa hat Informationen zusammengetragen zu der Frage, wann die Polizei Gewalt an werden darf. Was sagt die Rechtslage? Wann darf die Polizei Menschen festhalten, zu Boden bringen oder allgemein mit vollem Körpereinsatz agieren?



"Jeder polizeiliche Verwaltungsakt kann grundsätzlich mit Zwang durchgesetzt werden", erklärt Clemens Arzt, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Die Anwendung müsse aber im Einzelfall auch erforderlich und angemessen sein, fügt er hinzu.



Ihm zufolge reicht es nach herrschender Rechtsprechung aus, dass ein Betroffener einer polizeilichen Anordnung nicht nachkommt. "Auf die Rechtmäßigkeit der Anordnung kommt es dabei im Regelfall nicht an, was rechtsstaatlich natürlich problematisch ist."



Allerdings muss ein Polizist oder eine Polizistin die Anwendung von Zwang normalerweise vorher androhen, wie Arzt erklärt. Für einen Sofortvollzug, also die erlaubte Anwendung von Zwang ohne vorherige Androhung, gebe es nur ganz wenige Situationen. Etwa wenn jemand im Begriff sei, zu fliehen, oder die Beamten angreife.



Auch wenn Zwang erlaubt ist, stellt sich laut Arzt immer die Frage einer doppelten Verhältnismäßigkeit: "Ist es in der Situation wirklich verhältnismäßig, dass ich überhaupt Zwang anwende? Und ist die Zwangsanwendung selbst auch verhältnismäßig?" So könne zur Auflösung einer gewalttätigen Versammlung zwar als letztes Mittel ein Wasserwerfer eingesetzt werden, nicht aber mit zu hohem Druck oder gegen erkennbar Schwangere.



"Die Grundidee jeder polizeilichen Maßnahme ist: Die Polizei muss zum mildesten Mittel greifen", sagt Arzt. Bei einer Straßenkontrolle hieße das, dass sich zuerst ein Beamter oder eine Beamtin in den Weg stelle. Dann versuche man, den Betroffenen am Arm festzuhalten. Wenn das nicht klappe, versuche man das zu zweit und erst später ihn zu Boden zu bringen. Es gehe also um eine langsame Steigerung der Zwangsmaßnahmen.



Was dabei wichtig ist: "Rechtlich gibt es keinen Interpretationsspielraum", erklärt Arzt. "Verhältnismäßigkeit ist keine Frage von Ermessen. Entweder ist eine Maßnahme verhältnismäßig oder sie ist es eben nicht mehr."