In Frankreich hat der Tod eines 24-Jährigen eine Debatte um Polizeigewalt ausgelöst.

Am Montag war die Leiche von Steve Canico in der Loire gefunden worden. Er war wochenlang vermisst gewesen, seit die Polizei ein Techno-Festival in Nantes aufgelöst hatte. Teilnehmer hatten ausgesagt, dass die Polizisten extrem hart gegen die Besucher des "Fete de la Musique" vorgegangen seien. Sie hätten sie mit Gummiknüppeln auseinandergetrieben, Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. In dem Chaos stürzten damals 14 Menschen in die Loire. Die französische Zeitung "Le Monde" zitierte Polizisten, die angaben, selbst angegriffen worden zu sein und nur reagiert zu haben. Laut einem ersten Polizeibericht gab es keinen Zusammenhang zwischen dem Eingreifen der Polizei und dem Verschwinden des jungen Mannes. Hintergrund für den Polizeieinsatz war Ruhestörung.



Der Vorfall sorgte in Frankreich für Bestürzung und Entsetzen. Innenminister Christophe Castaner leitete eine Untersuchung ein. Die Kontrollbehörde der französischen Polizei wurde angewiesen, den Vorfall zu prüfen. Ministerpräsident Édouard Philippe versprach, dass die ganze Wahrheit mithilfe der Justiz ans Licht kommen werde.

Debatte auch in Deutschland

In Deutschland werfen Teilnehmer eine Demonstration gegen Rechtsextreme in Kassel der Polizei ebenfalls vor, übertrieben hart eine Sitzblockade aufgelöst zu haben. Auf im Internet geteilten Videos ist zu sehen, wie Beamte mit Pfefferspray auf die Teilnehmer zielen und sie dann wegtragen. Auf eine Frau wird offensichtlich mehrfach eingeschlagen. 13 Demonstranten gaben danach an, verletzt worden zu sein. Der Linken-Landesabgeordnete Felstehausen beklagte den Einsatz von Pfefferspray, obwohl von den Menschen keine Gefahr ausgegangen sei. Er habe deshalb Strafanzeige gegen die beteiligten Polizeibeamten gestellt und erwarte, dass sich der hessische Innenminister Beuth vor dem Innenausschuss dazu erkläre.



Das Polizeipräsidium Kassel betonte, das Video zeige lediglich einen "Ausschnitt des Demonstrationsgeschehens". Der Einsatz von Pfefferspray sei streng an rechtliche Voraussetzungen gebunden. Das Polizeipräsidium Nordhessen habe bereits Ermittlungen eingeleitet.

Umfrage: mehr rechtswidrige Übergriffe durch Polizisten als angezeigt

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Hessen, Grün, hatte am Dienstag im Deutschlandfunk Berichte über sich häufende Polizeigewalt als überzogen dargestellt. Er betonte zudem, dass die Beamten selbst immer häufiger Zwang anwenden müssten, um der Lage Herr zu werden. Nach Auswertungen der Universität Bochum gibt es jährlich mindestens 12.000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte - und damit fünf Mal mehr als angezeigt.