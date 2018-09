Videos über einen Polizeieinsatz in Berlin sorgen für Debatten im Netz: War die zu sehende Polizeigewalt im Rahmen oder unverhältnismäßig? Mittlerweile ermittelt das LKA wegen Körperverletzung im Amt.

Der Einsatz fand am Kottbusser Tor statt. Dort hatten Polizisten die Personalien eines 22-jährigen Mannes aufgenommen - er war offenbar als Fahrraddieb wiedererkannt worden. Nach Darstellung der Polizei kam der Mann nach der Kontrolle erneut auf den Einsatzwagen zu und trat unter anderem gegen das Fahrzeug und riss die Tür des Wagens auf.



In einem von mehreren Videos, die auf Twitter kursieren, ist zu sehen, wie sich der Einsatz weiter entwickelt. Die Aufnahmen zeigen einen Mann, der am Boden liegt und von mehreren Polizisten festgehalten wird. Ein Polizist schlägt den Mann mit der Faust. Plötzlich kommt ein weiterer Beamter hinzu und tritt zweimal auf den Mann am Boden ein. Die taz zitiert einen Polizeisprecher mit den Worten: "Das Video zeigt leider, wie der Kollege deutlich überreagiert." Sehr ausführlich dokumentiert auch das Portal "Buzzfeed" den Vorfall und schreibt, die Polizei sehe sich nun mit Vorwürfen ungerechtfertigter Polizeigewalt konfrontiert. Dort ist auch eine deutlich längere Fassung des Videos zu sehen.



Die Polizei ihrerseits weist darauf hin, dass die Beamten ebenfalls Opfer von Gewalt geworden seien. In einer Pressemitteilung ist die Rede von "schwerem Landfriedensbruch", von vier vorläufigen Festnahmen und drei verletzten Beamten. Demnach wurden die Polizisten während des Einsatzes von Umstehenden mit Steinen, Blumentöpfen, Aschenbechern und Glasflaschen beworfen.



In einer Ergänzung ihrer Stellungnahme räumt die Polizei inzwischen ein: "Davon abgesehen, dass auch die rechtmäßige Anwendung von unmittelbarem Zwang immer gewalttätig erscheint, zeigt ein Video, wie ein hinzukommender Polizeibeamter einen am Boden liegenden Festgenommenen mehrfach tritt. Auch wenn die Echtheit des Videos noch nicht bestätigt ist, haben wir ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Körperverletzung im Amt eingeleitet."



Fraglich ist, ob der Einsatz verhältnismäßig war. Polizisten können - das legt unter anderem Buzzfeed dar - in Einsätzen eine "Schocktechnik" anwenden, wenn sich etwa ein Verdächtiger gegen eine Festnahme wehrt und anders nicht in den Griff zu bekommen ist. Polizisten dürfen dann "unmittelbaren Zwang" anwenden.