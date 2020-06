Polizeigewalt in den USA: Wie der schwarze US-Bürger George Floyd genau zu Tode kam, wird amerikanische Gerichte beschäftigen. Die "New York Times" hat den Ablauf des Geschehens in einem Video minutiös rekonstruiert.

Die Zeitung verwendet für ihren Film die Aufnahmen von Mobiltelefonen und Überwachungskameras, des Polizeifunks, aber auch interne Dokumente. Das Blatt nennt den - durchaus schockierenden - Film "8 Minuten und 46 Sekunden: Wie George Floyd in Polizeigewahrsam getötet wurde". Auch die BBC hat die letzten Minuten in Floyds Leben vor kurzem rekonstruiert.



25. Mai 2020, 20:08 Uhr: "Es ist ein Montagabend in Minneapolis." Mit diesen Worten beginnt das Video der New York Times (im weiteren Verlauf NYT). Zu sehen ist, wie sich zwei Polizeibeamten einem geparkten, blauen Mercedes SUV nähern. 17 Minuten später wird der Mann, den sie überprüfen sollen, bewegungslos auf der Fahrbahn liegen.

Wer waren die Polizisten?

Die Polizisten: Wegen Mordes und Totschlags angeklagt ist Derek Chauvin, der Beamte, der minutenlang auf dem Hals Floyds kniete. An dem Einsatz beteiligt waren zudem die Polizisten Tou Thao, J. Alexander Kueng und Thomas Lane.



Der Schauplatz: Es ist die Straßenkreuzung Chicago Avenue/E. 38th Street in Minnesota. An dieser Kreuzung befinden sich der Gemischtwarenladen "Cup Foods" und - auf der gegenüberliegenden Seite - das Restaurant "Dragon Wok". Bilder der Überwachungskameras dieses Restaurants helfen, die ersten Minuten des Polizeieinsatzes nachzuvollziehen. Der eingestellte Timecode geht nach Informationen der NYT exakt 24 Minuten vor. Dies wurde in dieser Übersicht hier bereits berücksichtigt.



19:57 Uhr: Zwei Mitarbeiter von "Cup Foods" kommen zu dem Mercedes. Sie konfrontieren Floyd und seine Begleitung mit dem Vorwurf, dass er zuvor in dem Laden Zigaretten mit einem gefälschten Dollar-Schein bezahlt habe. Sie fordern die Zigaretten zurück, verlassen aber die Straße wenig später wieder mit leeren Händen. Der SUV bleibt stehen. Die Mitarbeiter von "Cop Foods" rufen telefonisch die Polizei.

Fürchterlich betrunken?

20:01 Uhr: Die Abschrift des Anrufs bei der Polizei ("911 Call Transcript") gibt weiteren Aufschluss über die Situation. Der Mann, der mit dem Falschgeld bezahlt habe und nun in seinem Wagen sitze, sei fürchterlich betrunken und habe sich nicht unter Kontrolle.



20:08 Uhr: Der erste Polizeiwagen trifft an der Kreuzung ein. Die Polizisten Thomas Lane und J. Alexander Kueng treten an den SUV. Kurz darauf zieht der an der Fahrertür bei Floyd stehende Officer Lane seine Dienstwaffe - warum, ist nicht bekannt. Sekunden später steckt Lane seine Waffe wieder ein, um kurz darauf Floyd aus dem Wagen zu ziehen und abzutasten. Diese Szene wird von einem Mann in einem Auto dahinter gefilmt. Die Kameraperspektive ändert sich also.



Auch Officer Kueng ist inzwischen hinzugetreten. Die Polizisten haben Floyds Arme - offenkundig mit Handschellen - an den Handgelenken auf dem Rücken gefesselt und setzen ihn auf den Boden an der Außenmauer des Restaurants "Dragon Wok". "Wie ist Ihr Name?", hört man Kueng fragen.

"Nicht gewalttätig"

Inzwischen ist ein weiterer Wagen der Minneapolis Park Police am Schauplatz eingetroffen. Die Kommentatoren der NYT verweisen darauf, dass auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, dass sich Floyd - gekleidet mit einer dunklen Hose und einem schwarzen Unterhemd - nicht gewalttätig verhalten habe.



20:14 Uhr: Sechs Minuten nach Beginn des Einsatzes bringen die Polizisten Floyd zu ihrem Einsatzwagen, der auf der anderen Seite an der Chicago Avenue geparkt ist. Als sie dort eintreffen, ist zu sehen, wie Floyd an der bereits geöffneten Tür des Polizeifahrzeugs zu Boden fällt. Nach den Protokollen, aus denen die NYT zitiert, habe sich Floyd geweigert, in den Polizeiwagen zu steigen. Schon da habe er angegeben, dass er keine Luft bekomme.

Dann kommt der dritte Streifenwagen

Ein dritter Polizeiwagen trifft bei "Cop Foods" ein, das Blaulicht eingeschaltet. Aus dem Wagen steigen die Polizeibeamten Derek Chauvin und Tou Thao. Die NYT informiert an dieser Stelle darüber, dass es gegen Thao schon sechs und gegen Chauvin bereits 17 Dienstaufsichtsbeschwerden gegeben habe. Derek Chauvin sei in drei Fällen in Schusswechsel verwickelt gewesen, einer davon endete tödlich.



Chauvin versucht nun ebenfalls, Floyd in den Polizeiwagen zu bugsieren. Dem Videoaufnahmen zufolge gelingt es den Polizisten zunächst, Floyd auf die Rückbank des Wagen zu ziehen, Chauvin zieht ihn dann wieder auf die Straße. "Wir wissen nicht, warum", heißt es dazu im NYT-Video.

Mit dem Gesicht nach unten

Floyd liegt nun mit dem Gesicht nach unten auf den Straße. In diesem Moment, so die NYT, beginnen zwei Augenzeugen, fast zeitgleich das Geschehen zu filmen. Die Perspektive ändert sich erneut.



Zu sehen ist nun, dass alle vier Beamten Floyd umringen. Drei Beamte sind kniend zu sehen, auf seinem Hals, Oberkörper und seinen Beinen.



20:20 Uhr: Floyds Stimme ist zum ersten Mal zu hören: "I can't breathe, man." "Ich kann nicht atmen, Mann." Floyd fügt noch ein "Bitte" hinzu. Einer der Polizisten, Thomas Lane, fordert den filmenden Augenzeugen auf, weiterzugehen.



20.20 Uhr: Nach den Aufzeichnungen des Polizeifunks haben die eingesetzten Beamten zu diesem Zeitpunkt medizinische Unterstützung gerufen ("non-emergency medical assistance") und berichten von einer blutenden Verletzung an Floyds Mund. Wenig später wird der Ruf nach medizinischer Hilfe dringlicher ("call for emergency medical assistance").

Weiter das Knie im Genick von George Floyd

Wieder Perspektivwechsel. Die Videoaufnahmen eines weiteren Augenzeugen zeigen laut NYT, dass Officer Chauvin ungeachtet des Notrufs Floyd weiter mit dem Knie auf dem Boden hält - für weitere sieben Minuten. Ob Kueng und Lane weiter auf dem Opfer knieen, ist aus dieser Perspektive nicht zu erkennen. Dafür sieht man nun Floyds Gesicht deutlich und hört: "I can't breathe. Please, the knee in my neck, I can't breathe." Einen Polizisten hört man, wie er Floyd auffordert, in den Wagen zu steigen: "Well, get up, get in the car, man." Floyd antwortet: "I will, I can't move." Darauf nochmal die Aufforderung des Polizisten. Dann hört man Floyd schreien, offenkundig unter Schmerzen. Das Opfer ruft zweimal: "Mama", dazwischen "I can't" als Antwort auf die wiederholte Aufforderung des Polizisten, aufzustehen.

"Look at him"

Die NYT hat die Videos ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Floyd in der Szene mindestens 16mal gerufen hat, dass er keine Luft bekommt. Chauvin nimmt zu keinem Zeitpunkt das Knie von Floyds Hals.



20:25 Uhr: "Schauen Sie sich ihn an", fordert eine Augenzeugin den Polizisten auf. "Look at him." Dann hört man mehrere Zeugen rufen, dass Chauvin von Floyd aufstehen soll, andere warnen vor Pfefferspray, dass ein anderer Polizist gezogen habe. "Er bewegt sich nicht mehr", hört man die Stimme eines Zeugen. "Bro, he's not moving. ... "Did they kill him, bro?"



Die NYT zitiert an dieser Stelle das Regelwerk der Polizei von Minneapolis. Es besagt, dass das Verhalten von Chauvin ("The Conscious Neck Restraint") nur dann erlaubt ist, wenn ein Subjekt aktiv Widerstand leistet.

Floyd bewegt sich nicht mehr

Die Videoaufnahmen gehen weiter: Die Polizisten werden nun von Augenzeugen aufgefordert, den Puls von Floyd zu fühlen. Er bewege sich nicht mehr. Der Anklageschrift gegen Officer Chauvin zufolge hat ihn sein Kollege Lane zweimal gefragt, ob sie Floyd auf die Seite rollen sollen. Chauvin habe dies abgelehnt.



20:27 Uhr: Der Ambulanzwagen trifft ein. Jemand überprüft den Pulsschlag am Hals des Opfers. Dessen ungeachtet hält Chauvin sein Knie in Floyds Nacken für fast eine weitere Minute. Dieser reagiert nicht mehr. Erst als ein Sanitäter ihn dazu auffordert, steht der Polizist auf. Gemeinsam ziehen sie den leblosen Körper auf eine Trage. Die Trage mit Floyd wird in den Rettungswagen geschoben. Dieser verlässt daraufhin den Schauplatz.



20:32 Uhr: Weitere medizinische Unterstützung durch die Feuerwehr trifft ein. Warum genau, bleibt unklar.



21:25 Uhr: In einem nahegelegenen Krankenhaus, dem Hennepin County Medical Center, wird der Tod von George Floyd festgestellt. Eine zweite Autopsie hat inzwischen bestätigt, dass Floyd erstickt ist. Dies widerspricht den Ergebnissen einer ersten Untersuchung, der zufolge es keine Hinweise auf eine traumatische Strangulation gibt; Herzprobleme sowie Bluthochdruck hätten zu Floyds Tod beigetragen, hieß es zunächst.