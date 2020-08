Der Gouverneur des US-Bundesstaats Wisconsin, Evers, hat nach Plünderungen von Geschäften den Ausnahmezustand über die Stadt Kenosha verhangen.

Zudem seien mehrere Gebäude in Brand gesteckt worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Zu den Ausschreitungen kam es aus Protest gegen Schüsse auf einen schwarzen Bürger. Der Mann war am Sonntag von Polizisten durch mehrere Kugeln in den Rücken verletzt worden, als er in sein Auto steigen wollte. Der Vorfall wurde in einem Video festgehalten. Inzwischen wurden die beteiligten Polizisten beurlaubt.



Der Verletzte ist nach Angaben seines Vaters vermutlich querschnittsgelähmt. Er sagte der Chicagoer Zeitung "Sun-Times", die Ärzte wüssten noch nicht, ob es sich um eine dauerhafte oder vorübergehende Behinderung handele.