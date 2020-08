Polizeigewalt in den USA

Der Gouverneur des US-Bundesstaats Wisconsin, Evers, hat den Ausnahmezustand über die Stadt Kenosha verhängt.

Mehrere Gebäude seien angezündet und Geschäfte geplündert worden, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Zu den Ausschreitungen kam es aus Protest gegen Schüsse auf einen schwarzen Bürger. Der Mann war am Wochenende von Polizisten durch mehrere Kugeln in den Rücken schwer verletzt worden.