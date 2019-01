In den USA ist ein früherer Polizist wegen der Tötung eines schwarzen Teenagers in Chicago 2014 zu fast sieben Jahren Haft verurteilt worden.

Er hatte insgesamt 16 Mal auf den bereits reglos am Boden liegenden 17-Jährigen geschossen. Im Oktober war der Ex-Polizist von einer Jury bereits des Totschlags und der schweren Körperverletzung für schuldig befunden worden. Das Strafmaß wurde erst jetzt festgelegt. Der Fall hatte schwere Proteste in Chicago ausgelöst, nachdem die Behörden 13 Monate nach der Tat Videoaufnahmen veröffentlicht hatten. In der Folge wurde der ranghöchste Polizeibeamte der Stadt entlassen.