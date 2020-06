Die US-Demokratin Attica Scott hat deutliche Reformen bei der Polizei in den USA gefordert.

Dem Apparat müssten Zuwendungen gestrichen werden, sagte die Abgeordnete aus dem Bundesstaat Kentucky im Deutschlandfunk. Andernfalls werde die Polizei immer weiter militarisiert. Zu große Teile der öffentlichen Gelder gingen derzeit an den Polizeiapparat. Bei Festnahmen dürfe es zudem keine Würgegriffe oder tödliche Festhaltetechniken mehr geben, sagte Scott.



In Kentucky gibt es seit Tagen Proteste gegen die Polizei, weil eine schwarze Sanitäterin in ihrer Wohnung von weißen Polizisten erschossen worden war. Drei Beamte hatten aufgrund einer Verwechselung die Wohnung gewaltsam gestürmt.



Seit dem Tod von George Floyd wird in den USA intensiv über Polizeigewalt gegen Schwarze strukturellen Rassismus bei den Beamten diskutiert. Der Afroamerikaner war am 25. Mai bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis getötet worden. Ein Polizist hatte sein Knie fast neun Minuten in den Nacken des 46-Jährigen gedrückt. Der Beamte und drei weitere Polizisten wurden festgenommen und angeklagt. Der Vorfall hatte Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt in vielen Städten der USA und in der Folge auch im Ausland ausgelöst.