US-Präsident Trump wird in der kommenden Woche nach Kenosha reisen, wo ein Afroamerikaner bei einem Polizeieinsatz schwer verletzt wurde.

Das Weiße Haus gab bekannt, dass der Besuch für Dienstag vorgesehen sei. In der Stadt im US-Bundesstaat Wisconsin hatte es nach dem Vorfall teils gewaltsame Proteste gegeben. Ein 29-jähriger Mann war vor einer Woche von einem Polizisten sieben Mal in den Rücken geschossen worden. Das Video des Einsatzes hatte auch andernorts in den USA Empörung ausgelöst.