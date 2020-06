Nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd wird die Polizeiausbildung in den USA hinterfragt. Schwarze Parlamentarier der Demokraten fordern, dass die Polizeiausbildung überprüft wird. Außerdem sollen die Behörden stärker kontrolliert werden.

Wie ist die Ausbildung strukturiert?

Die 18.000 Polizeistationen in den USA agieren weitgehend autonom. "Das heißt: Es gibt de facto 18.000 verschiedene Ausbildungsmodelle", sagte DLF-Korrespondent Thilo Kößler DLF Nova. Die Ausbildungsdauer variiert von wenigen Wochen bis maximal 32 Wochen. Wie die "NZZ" berichtet, sind es im Schnitt 19 Wochen. Zum Vergleich: In Deutschland dauert die Ausbildung mindestens zwei Jahre. Ein ehemaliger Polizeibeamter in den USA sagte schon vor Jahren der Deutschen Welle, dass es aufgrund der Unterschiede sein könne, dass zwei Beamte in benachbarten Präsidien ganz verschieden ausgebildet würden.

Worauf liegt der Fokus in der Polizeiausbildung?

Im Zentrum der Ausbildung steht die Ausbildung an der Waffe. Die NZZ beruft sich auf eine Umfrage aus dem Jahr 2015, wonach die Rekruten im Schnitt 58 Stunden den Umgang mit Schusswaffen und 49 Stunden Taktiken zur Verteidigung trainierten. Nur 8 Stunden wurden sie in Deeskalationstechniken unterrichtet. DLF-Korrespondent Kößler spricht von einer völlig einseitigen Ausbildung. "Da steht nicht der Schutzgedanke im Vordergrund, nicht die Kooperation mit den Bürgern, nicht der Gedanke, Partner der Gemeinden oder der Stadtteile zu sein", kritisiert er.



"Sie werden trainiert wie Soldaten, die in einen Krieg ziehen - einen Krieg gegen das Verbrechen, gegen Terror, gegen Drogen." Dabei seien sie bereit für jede Eskalation, um den "Krieg" zu gewinnen. Kößler verweist in dem Zusammenhang auf fast 1.100 Menschen, die im vergangenen Jahr durch Polizeischüsse in den USA getötet wurden.

Warum kommen die meisten gewalttätigen Polizisten dennoch straffrei davon?

Die Polizisten sind weitgehend vor Strafverfolgung geschützt. Kößler verweist auf mehrere Grundsatzurteile, durch welche Polizisten weite Befugnisse haben. Der Supreme Court hat 1989 entschieden, dass die Gewalt gerechtfertigt ist, wenn sie aus Perspektive eines vernünftig handelnden Polizisten als angebracht angesehen wird.



In den USA gebe es eine starke Solidarität zwischen Polizei und Justiz. Polizisten würden kaum belangt. 99 Prozent der Verfahren werden demnach eingestellt. Fünf von sieben Verfahren enden mit einem Freispruch. Die Suspendierung der vier Polizisten in Minneapolis sei im Grunde schon ein großer Schritt nach vorne gewesen, der eigentlich ungewöhnlich sei, betonte Kößler.