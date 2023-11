Nahostkrieg

Kundgebung in Düsseldorf (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Angesichts des Kräfteverschleißes bei den Polizisten dürfe es keine großen Aufzüge geben, sondern nur noch kleinere Kundgebungen, sagte der Bundesvorsitzende Kopelke dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Belastung der Polizei nehme katastrophale Ausmaße an. Der Zulauf zu pro-palästinensischen Versammlungen sei groß. Das müsse allen Verantwortlichen vor Augen führen, wie wichtig der Schutz jüdischen Lebens in Deutschland sei. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst verurteilte die jüngsten islamistischen Sympathiebekundungen bei Demonstrationen in seinem Bundesland. Der CDU-Politiker nannte es inakzeptabel, dass Extremisten auf den Straßen für ihre Ziele werben.

Am Wochenende gab es in mehreren deutschen Städten erneut pro-palästinensische Demonstrationen. In Düsseldorf hatten sich gestern rund 17.000 Menschen versammelt, in Berlin waren es etwa halb so viele.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.