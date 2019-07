Die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen hat der Landesregierung vorgeworfen, zu wenig für die Sicherheit von Polizisten zu tun.

Die Einführung von Bodycams scheitere beispielsweise seit längerer Zeit an einem Softwareproblem, sagte der stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Müller in Düsseldorf. Bei den Elektroschockpistolen werde aus Kostengründen der Strom abgedreht. Angesichts der zunehmenden Gewalt gegen Polizisten dürfe nicht weiter auf Kosten der Beamten gespart werden, so Müller. Die Gewerkschaft habe dafür kein Verständnis.