Nach Attacke in Trier

Angriffe gegen Polizisten seien kein Einzelphänomen, warnt die Gewerkschaft der Polizei.

Man verurteile das Zusammenrotten und gewalttätige Agieren aus der Gruppe heraus auf das Schärfste, sagte die stellvertretene GdP-Landeschefin Loth in Mainz. In der Nacht waren rund 40 Menschen während eines Einsatzes bei einer Diskothek unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Verdächtige seien auf der Flucht.

Die Gewerkschaft forderte mehr Personal für Polizei und Justiz. Gruppenbezogene Gewalt sei kein Einzelphänomen. Der rheinland-pfälzische Innenminister Ebling sagte, die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier mache fassungslos und wütend. Er versicherte, dass in dem Fall ermittelt werde.

