Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Oliver Malchow. (Imago / Horst Galuschka)

Sie sprechen die Frauen gezielt an beispielsweise mit der Absicht einer Schwarzbeschäftigung im Rotlichtmilieu, sagte der Bundesvorsitzende Malchow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch illegale Beschäftigungen im Servicebereich etwa als Reinigungskräfte oder in der Altenpflege spielten bei der Kontaktaufnahme an Bahnhöfen oder in Grenznähe eine Rolle.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.