Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Kirstein, sieht eine ganze Reihe von Ursachen für die Krawalle in der Stuttgarter Innenstadt am Wochenende.

Als Beispiel nannte er die Berichterstattung über die Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten. Hier gebe es eine Aufschaukelung in den Medien, die Dinge würden auf die Bundesrepublik übertragen, sagte Kirstein im Deutschlandfunk. Zudem habe es Berichte in der Presse gegeben, etwa die umstrittene "taz"-Kolumne. Erschreckt habe auch die Unterstellung eines latenten Rassismus in der Polizei. Dies werde den Kolleginnen und Kollegen nicht gerecht.



Kirstein verlangte nach den Vorfällen in Stuttgart ein konsequentes Durchgreifen. Die Rechtsprechung müsse deutliche Zeichen setzen und bei der Bestrafung der Täter nicht immer das mildeste Maß wählen, sondern die Möglichkeiten ausschöpfen.