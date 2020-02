Bundesinnenminister Seehofer will die Themen Sicherheit und Asylpolitik zu Schwerpunkten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft machen.

Die Reform der europäischen Politik in diesem Bereich sei mindestens so wichtig wie der von Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigte "Green Deal" für mehr Klimaschutz, sagte der CSU-Politiker auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. Große Defizite sehe er beim Außengrenzschutz und bei der Anwendung der sogenannten Dublin-Regeln. Das Dublin-Verfahren zur Rücknahme von Asylbewerbern funktioniere nicht, von den meisten Staaten bekomme man auf Briefe nicht einmal eine Antwort. Verbesserungen in der Asylpolitik seien auch deshalb nötig, weil man auf diese Weise extremen Parteien den Nährboden entziehen könne, betonte Seehofer.



Deutschland übernimmt in der zweiten Hälfte dieses Jahres die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union.