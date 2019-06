Bremens Innensenator Mäurer will weiter für eine Beteiligung der deutschen Profi-Klubs an den Polizeikosten für sogenannte Hochrisikospiele kämpfen.

"Man braucht einen sehr langen Atem", sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. "Die Lobby des Fußballs ist mächtig in der Politik." Das Bundesverwaltungsgericht hatte im März geurteilt, dass eine Beteiligung der Vereine bei Hochrisikospielen grundsätzlich rechtens ist. Auslöser des juristischen Streits war ein Gebührenbescheid des Landes Bremen für einen umfangreichen Polizeieinsatz im Jahr 2015. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will sich mit der Entscheidung nicht zufrieden geben und prüft die Möglichkeit, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Bremens Innensenator hatte als Kompromiss einen Solidarfonds in Höhe von 40 Millionen Euro ins Spiel gebracht, den die Vereine finanzieren sollten. Er könne es nicht verstehen, warum die Profi-Liga - mit Erlösen von 4,4 Milliarden Euro - sich weigere, 40 Millionen Euro für die Bezahlung der zusätzlichen Polizeikosten bei Hochrisikospielen bereitzustellen, sagte Mäurer. Bei der Innenministerkonferenz habe sich keine Mehrheit für seinen Vorstoß gebildet. Vor allem die CDU-regierten Länder würden das Modell blockieren. Mittlerweile habe er aber Rheinland-Pfalz und Hamburg auf seiner Seite, erklärte Mäurer.