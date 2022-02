Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt (picture alliance/dpa/Christoph Soeder)

Der Mann und sein Begleiter waren im März 2018 im Chemnitzer Bahnhof von einer Streife der Bundespolizei für eine Personenkontrolle angesprochen worden. Der Kläger und sein Begleiter hatten aufgrund ihres Verhaltens oder anderer Auffälligkeiten keinen Anlass zur Kontrolle gegeben. Da allein Personen schwarzer Hautfarbe kontrolliert worden seien - was ein Beamter in dem Strafverfahren eingeräumt habe -, sei die Maßnahme rechtswidrig gewesen und habe den Kläger in seinen Grundrechten verletzt, so das Gericht.

Racial Profiling ist beispielsweise im Vereinigten Königreich und den USA verboten.

