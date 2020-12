Schottland verzeichnet mehr Drogentote als jedes Land der Europäischen Union, gemessen an der Einwohnerzahl.

Das Statistikamt in Edinburgh teilte mit, dass die Zahl der Personen, die aufgrund ihres Drogenkonsums starben, in Schottland mehr als drei Mal so hoch war wie im übrigen gesamten Vereinigten Königreich. Insgesamt zählten die Behörden 1.264 Drogentote. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl mehr als verdoppelt.



In der gesamten EU starben im vergangenen Jahr 8.317 Menschen durch Drogen. In Deutschland waren es fast 1.400.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.