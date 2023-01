Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A4. (picture alliance / dpa / Philipp Schulze)

Dabei handelt es sich um eine ältere Version des Kampfpanzers, die von von 1985 bis '92 produziert wurde. Der 2A4 wurde in großen Stückzahlen gefertigt und in der Zeit der Abrüstung nach dem Kalten Krieg von Deutschland an Verbündete abgegeben. Die Bundeswehr verfügt nicht mehr über diese Version.

Aus der Union kam erneut Zustimmung für Panzerlieferungen. Man wäre als CDU/CSU im Bundestag bereit, eine solche Entscheidung mitzutragen, sagte CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Kritik an der Haltung der Bundesregierung wies zuvor Finanzminister Lindner zurück. Man verzögere die Entscheidung nicht. Es gebe geordnete Verfahren dafür, betonte der FDP-Chef. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Haßelmann erklärte, sie erwarte eine rasche Zustimmung der Bundesregierung.

AfD-Chef Chrupalla sprach sich gegen die Weitergabe von Kampfpanzern deutscher Bauart aus, weil Deutschland nicht noch weiter in den Ukraine-Krieg hineingezogen werden dürfe.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.