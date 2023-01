"Leopard"-Panzerlieferungen

Polnische Exportanfrage bezieht sich auf ältere Modelle

Die Anfrage Polens an die Bundesregierung, der Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine zuzustimmen, bezieht sich auf 14 Modelle des Typs 2A4. Dabei handelt es sich um eine ältere Version des Kampfpanzers, die von 1985 bis '92 produziert wurde. Der 2A4 wurde in großen Stückzahlen gefertigt und in der Zeit der Abrüstung nach dem Kalten Krieg von Deutschland an Verbündete abgegeben. Die Bundeswehr verfügt nicht mehr über diese Version.

24.01.2023