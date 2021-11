Belarus und Russland haben gemeinsame Militärübungen nahe der polnischen Grenze bekanntgegeben. Das belarussische Verteidigungsministerium teilte auf dem Messengerdienst Telegram mit, nahe der Grenze habe es eine zunehmende militärische Aktivität gegeben. In Moskau hieß es, mit dem Einsatz solle die Gefechtsbereitschaft überprüft werden. Im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen sitzen mehrere tausend Flüchtlinge fest.

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, gezielt Menschen aus Krisenregionen einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen.



Inzwischen erhalten Bürger aus Syrien, dem Jemen und dem Irak keine Flugtickets mehr von der Türkei nach Minsk. Das teilten die türkischen Luftfahrtbehörden mit. Die EU bereitet in dem Konflikt derzeit eine Verschärfung bestehender Sanktionen gegen Belarus vor. Sie sollen sich gegen rund 30 Luftfahrtgesellschaften, Reisebüros und andere Verantwortliche richten, die bei der Schleusung von Flüchtlingen helfen.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.