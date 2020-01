Die Eigentümerin der polnischen Fluggesellschaft LOT hat angekündigt, den deutschen Ferienflieger Condor zu übernehmen.

In einer Pressemitteilung heißt es, die Polish Aviation Group werde Condor aus dem Schutzschirmverfahren herausführen. Man gewähre damit allen Kunden, Partnern und Mitarbeitern dauerhafte Stabilität und Sicherheit. Der Zusammenschluss schaffe einen der führenden Luftfahrtkonzerne in Europa. Kernmärkte seien Deutschland und Polen.



Condor gehörte zum insolventen Reiseveranstalter Thomas Cook. Die Bundesregierung und das Land Hessen gaben ein Darlehen von 380 Millionen Euro, um die Suche nach einem Käufer zu erleichtern. Dieser Überbrückungskredit werde vollständig zurückgezahlt, hieß es in der Pressemitteilung.