Der polnische Geschichtswissenschaftler Wlodzimierz Borodziej hält die Reparationsforderungen seines Landes gegenüber Deutschland rechtlich für nicht gerechtfertigt.

Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte er, Polen habe die Reparationsansprüche teils erhalten, teils verwirkt. Es bleibe allerdings ein moralisches Problem: "Aber das kann man ja auch mit Quoten, die weniger Nullen haben als 700 Milliarden, lösen." Der Leiter des Historischen Instituts der Universität Warschau führte aus, dass Reparationszahlungen ja vor allem die Nachkriegsgenerationen beträfen: "Dann kämen wir doch in eine absolut paradoxe Lage." Die Kinder seiner Freunde in Deutschland hätten damit so wenig zu tun wie seine Tochter.



Der Historiker stellte klar, dass es in jeder polnischen Familie Erinnerungen und Traumata bezüglich des Zweiten Weltkriegs gebe. Andererseits gebe es die sehr sichtbare Bemühung der polnischen Regierung, "das sozusagen als Mahnmal, als ewige Erinnerung an die deutsche Aggression wachzuhalten".

Lieber Dokumentationszentrum statt Denkmal

Die Errichtung eines eigenen Mahnmals in Deutschland für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs bezeichnete Borodziej als "wenig zielführend". Er sprach sich dagegen für ein Dokumentationszentrum aus: "Ein Dokumentationszentrum, wo man sich wirklich auseinandersetzen, informieren kann darüber, was die Deutschen zwischen 1939 und 1945 in Polen angerichtet haben, scheint mir wesentlich sinnvoller."



Insgesamt wertete der Historiker die deutsch-polnischen Beziehungen aber als sehr gut. Zwischen beiden Ländern seien heute alle Probleme verhandelbar, was ein Riesenfortschritt sei. Wenn jemand, wie der polnische Botschafter in Deutschland, Andrzej Przylêbski, die deutsch-polnischen Beziehungen als Katastrophe darstelle, dann zeuge das von einem Mangel an gutem Willen.

Reparationszahlungen - seit Jahrzehnten umstritten

Die Frage der Reparationen sorgt seit Jahren für Spannungen zwischen Warschau und Berlin. Die polnische Regierung verlangt einen finanziellen Ausgleich für die von Nazi-Deutschland verursachten Kriegsschäden. 2017 setzte die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) eine Parlamentskommission ein, die ein Gutachten zu den Kriegsschäden erarbeiten soll. Die deutsche Regierung weist die Ansprüche als rechtlich nicht gerechtfertigt zurück.



Die Frage der Reparationen wurde von den Alliierten 1945 im Potsdamer Abkommen geregelt. Polnische Ansprüche sollten durch die Demontage von Industrieanlagen und Entnahmen aus der laufenden Produktion in der sowjetischen Besatzungszone befriedigt werden. 1953 erklärten die Sowjetunion und Polen ihren Verzicht auf weitere Reparationen. 1970 bestätigte die polnische Regierung ihre Verzichtserklärung gegenüber Deutschland.



