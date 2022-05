Polens Präsident Andrzej Duda. (AFP/VALENTYN OGIRENKO)

Er will dort als erstes ausländisches Staatsoberhaupt seit Kriegsbeginn eine Rede im Parlament halten. Das teilte die polnische Präsidialverwaltung in Warschau mit. Duda setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Ukraine möglichst rasch einen EU-Kandidatenstatus erhält. Das polnische Staatsoberhaupt hatte Kiew bereits im April besucht, zusammen mit den Präsidenten Litauens, Lettlands und Estlands. Nach seiner Rückkehr warf Duda Russland vor, in der Ukraine einen "totalen Krieg" zu führen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

