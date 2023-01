EuGH-Urteil

Der EuGH in Luxemburg (picture alliance / Arne Immanuel Bänsch)

Das entschied der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Dies zu erlauben, nähme dem Diskriminierungsverbot und der entsprechenden europäischen Richtlinie die praktische Wirksamkeit, heißt es in der Begründung. Der EuGH antwortete damit auf die Fragen eines Gerichts in Warschau. Es setzte ein Verfahren aus, weil es an der polnischen Regelung zweifelte. Sie sieht vor, dass bei der Wahl eines Vertragspartners die sexuelle Ausrichtung berücksichtigt werden kann.

Ein freier Mitarbeiter beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen hatte vor dem Warschauer Gericht auf Schadenersatz geklagt. Er hatte mit seinem Lebensgefährten ein Lied veröffentlicht, das für Toleranz warb. Daraufhin beendete der Sender die langjährige Zusammenarbeit.

(Az. C-356/21)

