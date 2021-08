Das neue polnische Mediengesetz stößt international auf zunehmende Kritik.

US-Außenminister Blinken sagte in Washington, das Gesetz laufe gemeinsamen Prinzipien und Werten der Nato-Staaten zuwider, für die moderne, demokratische Länder stünden. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, bezeichnete den Vorgang als sehr besorgniserregend. Wenn das Gesetz in Kraft trete, sei das unabhängige Fernsehen im Land ernsthaft bedroht. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Jourova, erklärte, Medienpluralität und Meinungsvielfalt seien etwas, das starke Demokratien willkommen hießen und nicht bekämpften.



Mit der Novelle des Rundfunkgesetzes wird die Vergabe von polnischen Rundfunklizenzen an nicht-europäische Unternehmen erschwert. Betroffen ist vor allem ein regierungskritischer Sender, der zum US-Konzern Discovery gehört.

