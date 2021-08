Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, hat das neue Rundfunkgesetz in Polen als Gefahr für das unabhängige Fernsehen in dem Land bezeichnet.

Ohne freie Medien könne es keine Freiheit geben, schrieb Sossoli auf Twitter. Die polnische Parlamentskammer Sejm hatte der Novelle des Rundfunkgesetzes gestern Abend zugestimmt. Damit wird die Vergabe von Rundfunklizenzen an ausländische Unternehmen erschwert. An dem Streit war zuvor die Regierungskoalition in Polen zerbrochen. Das Gesetz muss noch den Senat passieren - dieser kann noch Änderungsvorschläge machen.

