Bundesaußenminister Maas hat vor seinem Treffen mit US-Außenminister Pompeo die USA als verlässlichen Partner gewürdigt.

Maas sagte im ZDF, Deutschland brauche die USA als Partner, denn man sei verbunden über die Werte Demokratie und Freiheit. Die westliche Welt werde darauf angewiesen sein, weiter gemeinsam mit den Vereinigten Staaten für diese Werte einzustehen, so der SPD-Politiker.



Maas und Pompeo besuchen heute symbolträchtige Orte der deutschen Teilung und der Wende von 1989. Maas betonte, Deutschland empfinde große Dankbarkeit für die Leistungen der USA während der Berliner Luftbrücke. Die beiden Minister werden am späten Vormittag in Oberfranken erwartet in einer Ortschaft, durch die bis zur Wiedervereinigung die innerdeutsche Grenze verlief. In Leipzig wollen sie mit Zeitzeugen sprechen und die Nikolai-Kirche besuchen, von der aus vor dem Mauerfall friedliche Demonstrationen ausgingen. Abends wollen Maas und Pompeo Halle an der Saale besuchen und sich gegen Rassismus und Antisemitismus aussprechen.