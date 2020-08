Die Übergangsregierung im Sudan will vorerst keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen.

Ministerpräsident Hamdok sagte nach einem Treffen mit US-Außenminister Pompeo in Khartoum, seine Regierung habe kein Mandat für so einen gewichtigen Schritt. Die Übergangsregierung müsse zunächst für Frieden und Stabilität in dem von ethnischer Gewalt und Armut gebeutelten Land sorgen sowie im Jahr 2022 freie Wahlen abhalten, sagte Hamdok nach Angaben eines Sprechers.



Die USA hoffen nach der Normalisierung der Beziehungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel Mitte August auf weitere Annäherungen zwischen arabischen Staaten und Israel. Weitere Stationen der Reise von Pompeo sind Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate.