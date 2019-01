Die USA wollen sich nach den Worten von Verteidigungsminister Pompeo bei der Türkei für einen Schutz der Kurden in Syrien einsetzen.

Das kündigte Pompeo in einem Gespräch mit dem Internetportal "Newsmax" an, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Im Norden Syriens ist die Kurdenmiliz YPG aktiv, die mit den USA im Kampf gegen den IS verbündet ist. Die Regierung in Ankara betrachtet die YPG als Ableger der verbotenen Kurdenorganisation PKK und stuft sie als Terrorgruppierung ein. Außerdem will die Türkei ein unabhängiges Kurdengebiet an ihrer Grenze verhindern.



US-Präsident Trump hatte vor Weihnachten einen Truppenabzug aus Syrien angekündigt und damit Sorge ausgelöst, die YPG könne schutzlos einer Offensive der Türkei überlassen werden. Gestern betonte er, ein Abzug werde nicht überstürzt erfolgen.