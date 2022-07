Der Künstler Claes Oldenburg neben einer seiner prägnanten Skulpturen bei einer Ausstellung in Köln im Jahr 2012 (Henning Kaiser/dpa)

Oldenburg prägte die Pop-Art durch seine meist überdimensionalen Skulpturen und setzte Konsumobjekte auf humorvolle Weise in einen neuen Kontext. Gemeinsam mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein zählte er zu den größten Vertretern der Strömung. Auch in Deutschland hatte Oldenburg seine Werke mehrfach ausgestellt.

Geboren wurde Oldenburg 1929 in Stockholm und zog einige Jahre später mit der Familie in die USA. Nach dem Besuch des Art Institute of Chicago begann er 1953 in New York mit ersten Experimenten mit Pappmaché und Gips.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.