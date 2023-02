Burt Bacharach live in Koncert in der Philharmonie im Gasteig München. (Stefan M. Prager via www.imago-images.de)

Er starb gestern im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Das teilte seine Sprecherin mit. Bacharach schrieb über sieben Jahrzehnte hinweg Lieder, die weltbekannt wurden. Dazu gehören "I Say a Little Prayer", "Raindrops Keep Fallin’ on My Head" und "That's What Friends Are For". Interpreten seiner Stücke waren unter anderem Dionne Warwick, Aretha Franklin und Tom Jones.

Bacharach erhielt für sein Werk mehrere Oscars, Grammys und zahlreiche weitere Auszeichnungen.

