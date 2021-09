Die schwedische Popgruppe Abba wird zum ersten Mal seit 40 Jahren ein neues Album veröffentlichen.

Das kündigten die beiden Bandmitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus bei einer Live-Übertragung im Internet an. Zudem soll es eine Reihe von virtuellen Konzerten geben.



Abba wurde mit Hits wie "Dancing Queen" und "The Winner Takes It All" weltberühmt. Die Formation wurde 1972 gegründet und löste sich zehn Jahre später auf.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.