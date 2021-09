Die legendäre schwedische Popgruppe Abba veröffentlicht nach fast 40 Jahren wieder ein Album.

Das kündigten die beiden Bandmitglieder Benny Andersson und Björn Ulvaeus bei einer Liveübertragung im Internet an. Das neue Album soll den Titel "Voyage" tragen. "Erst haben wir einen Song gemacht, dann mehrere. Dann haben wir gesagt: Warum machen wir nicht ein ganzes Album?", sagte Ulvaeus in London.



Zu Abba gehören neben den beiden Musikern auch Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad. Die Band wurde mit Hits wie "Dancing Queen", "Waterloo", "Mamma Mia" und "The Winner Takes It All" weltberühmt, 1982 löste sie sich auf.



Die Gruppe soll bald auch wieder in London auf der Bühne stehen, wenn auch nur virtuell. Damit digitale Abbilder ("Abbatare") Konzerte geben können, haben die vier Mitglieder fünf Wochen lang vor 160 Kameras jeden Song gesungen, damit jede Bewegung aufgezeichnet werden kann. Wann die Auftritte starten, ist noch nicht bekannt.



Vor der Bekanntgabe der Neuigkeiten auf Twitter war ein "historischer Livestream" angekündigt worden, der für viele Spekulationen sorgte. Parallel fanden in Stockholm, Berlin, London, New York, Sydney und Tokio Pressekonferenzen statt.

