Die türkische Journalistin Sedef Kabas (AFP / Ozan Kose)

Ihr werden beleidigende Äußerungen über Staatschef Erdogan während einer Sendung und auf Twitter vorgeworfen. Nach Angaben ihres Anwalts wurde Kabas mitten in der Nacht in ihrer Wohnung in Istanbul festgenommen. Die türkische Journalistengewerkschaft TGS bezeichnete die Festnahme als "schweren Angriff auf die Pressefreiheit". Präsidentenbeleidigung ist in der Türkei ein Straftatbestand. Es drohen mehrjährige Haftstrafen. Erdogans Sprecher Altun nannte Kabas auf Twitter "eine sogenannte Journalistin" und warf dem Sender vor, Hass zu verbreiten. Er verurteile diese Arroganz und das - Zitat - Fehlen von Moral auf das Schärfste, fügte Altun hinzu.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.