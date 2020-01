Porsche-Betriebsratschef Weresch fordert eine langfristige Sicherung der Arbeitsplätze und Standorte im Großraum Stuttgart.

In den nächsten Wochen solle das Gespräch mit dem Unternehmen gesucht werden, sagte Weresch der Deutschen Presse-Agentur. Es werde angestrebt, die Beschäftigungssicherung für Zuffenhausen und Weissach möglichst für zehn Jahre zu verlängern. Diese läuft im Stammwerk bis Ende Juli und schließt betriebsbedingte Kündigungen aus.



In Stuttgart arbeiten nach Firmenangaben 13.500 Beschäftigte und im Entwicklungszentrum Weissach knapp 7.000 Personen. In Deutschland gibt es rund 31.000 Mitarbeiter.