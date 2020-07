US-Präsident Trump hat mit der Entsendung von Einheiten der Bundespolizei in weitere Städte gedroht.

Nach Portland würden derzeit solche Einsätze auch in Chicago und New York geprüft, sagte Trump in Washington. Außerdem nannte er Baltimore, Detroit und Philadelphia. Der Einsatz von Bundespolizisten gegen Demonstranten in Portland im Bundesstaat Oregon hatte zuletzt für Streit gesorgt. Der Bürgermeister warf den Beamten vor, mit verfassungswidrigen Taktiken die Situation gefährlich eskalieren zu lassen. Portland kommt im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt seit Wochen nicht zur Ruhe.



Die Demokraten werfen Trump vor, mit der Entsendung der Bundespolizei zur Mobilisierung seiner Basis für die Präsidentschaftswahl im November ausschlachten zu wollen.