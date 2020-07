Die US-Regierung zieht die in die Stadt Portland entsandten Sicherheitskräfte des Bundes ab.

Die Gouverneurin des Bundesstaats Oregon, Brown, sagte, die Regierung habe ihrer wiederholten Forderung nach einem Abzug der Kräfte stattgegeben. Das von ihnen geschützte Bundesgericht in Portland werde künftig von örtlichen Kräften bewacht. Heimatschutzminister Wolf bestätigte die Einigung.



In Portland kam es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz vor zwei Monaten teilweise zu gewaltsamen Protesten. US-Präsident Trump entsandte daraufhin die Bundespolizei in die Stadt, um - so wörtlich - "die öffentliche Ordnung wiederherzustellen".