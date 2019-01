"Ulenflucht" bezeichnet den Moment, in dem an der Schwelle zur Nacht die Eulen ausfliegen. Ob Anna Korsun dieses idyllische Bild auch den kriegerischen Zuständen in ihrer Heimat gegenüberstellte, ist eine spannende Frage. Geboren wurde die Komponistin 1986 in Donezk in der Ukraine. Nach ihrem Studium in Kiew ging sie nach Deutschland, und mehr und mehr kommen ihre höchst eigensinnigen Werke im hiesigen Musikleben an. Fünf davon wurden nun in für die Edition zeitgenössische Musik eingespielt.

Bewegen zwischen Extremen

Die Bandbreite der Besetzungen erstreckt sich von E-Gitarre und Sopran bis zu zwanzig singenden und spielenden Performern. Überhaupt bewegt sich Anna Korsun zwischen Extremen, zwischen tiefer innerer Einkehr und radikaler Expressivität, zwischen analytischer Klangforschung und spontaner Eingebung. An der Schnittstelle von Komposition, Theater, Choreografie und Videokunst ist sie mit ihrem Schaffen ganz auf der Höhe der Zeit.

Anna Korsun

Ulenflucht für 20 singende und spielende Performer

u.a. mit Stefan Ullmann, Dominik Susteck und Moritz Eggert

Label: Wergo

