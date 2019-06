In Großbritannien beginnen heute die Gedenkfeierlichkeiten zur Landung der Alliierten in der Normandie vor 75 Jahren.

Zum Auftakt findet im südenglischen Portsmouth ein internationaler Festakt unter Leitung von Queen Elizabeht II. statt. Von Portsmouth aus waren rund 150.000 alliierte Soldaten aufgebrochen, die dann am 6. Juni 1944 in Nordfrankreich in der Normandie landeten. An der Zeremonie nehmen unter anderen US-Präsident Trump, Frankreichs Präsident Macron, die britische Regierungschefin May und Bundeskanzlerin Merkel teil.