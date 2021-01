In Portugal finden heute Präsidentschaftswahlen statt.

Amtsinhaber de Sousa von den konservativen Sozialdemokraten kandidiert für eine zweite Amtsperiode. Er lag zuletzt in Umfragen klar vorne. Unter den insgesamt sieben Bewerbern werden dem Politiker Ventura von der rechtspopulistischen Chega-Partei und der früheren sozialistischen Parlamentsabgeordneten Gomes Chancen auf eine Stichwahl eingeräumt; diese würde am 14. Februar stattfinden. Stimmberechtigt sind 9,8 Millionen Bürger. Wegen der Corona-Pandemie zeichnet sich eine äußerst geringe Beteiligung ab.



Der Präsident hat in Portugal wenig Vollmachten, kann aber das Parlament für vorgezogene Neuwahlen auflösen.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.