Portugal hat den Ausnahmezustand um weitere zwei Wochen verlängert.

Das Parlament in Lissabon billigte einen entsprechenden Dekretvorschlag in der Corona-Krise von Staatsoberhaupt de Sousa. Die Notstandsstufe ist jetzt bis zum 17. April in Kraft. Für die etwa zehn Millionen Einwohner des südeuropäischen Landes gilt eine strikte Einschränkung der Bewegungsfreiheit.



In Portugal liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei rund 8.200, 187 Menschen sind an dem Virus gestorben.