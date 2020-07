Die portugiesische Regierung hat die Corona-Auflagen für die Metropolregion Lissabon bis Ende des Monats verlängert.

Fast im gesamten Land seien die Neuinfektionen zurückgegangen, nicht jedoch in Lissabon und Umgebung, erklärte die Regierung nach einer Dringlichkeitssitzung gestern Abend. In Lissabon darf kein Alkohol auf öffentlichen Plätzen konsumiert werden. Cafés und Bars müssen um 20 Uhr schließen. Menschen aus den Vororten der portugiesischen Hauptstadt dürfen ihre Häuser nur noch verlassen, um zur Arbeit zu gehen und dringende Einkäufe zu erledigen. - In den vergangenen zwei Wochen registrierten die Behörden im Durchschnitt rund 350 Neuinfektionen pro Tag, die meisten davon in Lissabon.



Griechenland verschärfte unterdessen seine Gesundheitskontrollen an der Grenze zu Bulgarien. Einreisende müssen negative Testergebnisse mit sich führen, die nicht älter als 72 Stunden sein dürfen und auf Englisch übersetzt sein müssen. Zudem wurde das Verbot von Direktflügen aus Großbritannien nach Griechenland aufgehoben.