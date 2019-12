Portugals Haushaltsentwurf für das kommende Jahr sieht erstmals seit Jahrzehnten einen Überschuss vor.

Es werde für 2020 ein Plus von 0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung angepeilt, kündigte Finanzminister Centeno vor Journalisten an. Es wäre der erste Überschuss des Landes seit dem Übergang vor 45 Jahren zur Demokratie. Der Entwurf erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,9 Prozent für das kommende Jahr. Die EU-Kommission geht lediglich von einem ausgeglichenen Haushalt und einem Wachstum von 1,7 Prozent aus.



Portugal gehört nach wie vor zu den am höchsten verschuldeten Staaten der Euro-Zone. Nach einer schweren Schuldenkrise konnte das Land ein internationales Rettungsprogramm verlassen.