Der frühere portugiesische Präsident Jorge Sampaio ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Das teilte der gegenwärtige Präsident Rebelo de Sousa in einer Fernsehansprache mit. Sampaio hatte seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und befand sich während der vergangenen zwei Wochen im Krankenhaus.



Seine politische Karriere begann, als er in den 1950er-Jahren Jura in Lissabon studierte und sich in Studentenbewegungen gegen die Diktatur unter António Salazar engagierte. Später war Sampaio Abgeordneter im portugiesischen Parlament, 1979 wurde er Bürgermeister von Lissabon. 1996 wurde Sampaio zum Präsidenten Portugals gewählt.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.