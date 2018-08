Im Süden Portugals kämpft die Feuerwehr weiter gegen die Waldbrände an.

Löschflugzeuge versuchen die Flammen einzudämmen, die bereits 23.000 Hektar Wald zerstörten. In der Region um die Kleinstadt Monchique an der Algarve hat sich die Lage nach Behördenangaben etwas entspannt. Entwarnung dürfe aber noch nicht gegeben werden. Ähnliches gilt für die Umgebung der mittelalterlichen Stadt Silves. Durch die Brände sind in den vergangenen Tagen 36 Menschen verletzt worden, darunter 19 Feuerwehrleute.